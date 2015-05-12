Тенісисти Світоліна і Долгополов вийшли у другий раунд турніру в Римі

Світоліна у стартовому матчі за 1 годину 18 хвилин обіграла екс-десяту ракетку світу Флавію Пеннетту з Італії (26-а у світовій класифікації) - 6:4 6:2, а Долгополов був значно сильнішим словацького тенісиста Мартіна Кліжана - 6:4 6:1, повідомляє Тенісний портал України.

На рахунку Долгополова у матчі з Кліжаном 4 ейси. Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин. Наступним суперником Олександра стане іспанець Гільєрмо Гарсія-Лопес.

А на рахунку Світоліної в матчі з Пенеттою 2 ейси та 1 подвійна помилка. Українка зробила 5 брейків, її суперниця - тільки два. Рахунок особистих зустрічей між Світоліною і Пеннеттою став рівним - 1-1. Цікаво, що 2 роки тому на турнірі в Страсбурзі (Франція) італійка перемогла нашу землячку з таким же рахунком - 6:4 6:2.

Наступною суперницею Світоліної стане екс-перша ракетка світу американка Вінус Вільямс.

Турнір у Римі є одним з найбільших у світі і за значимістю поступається лише змаганням серії "Великого шолому". Загальний призовий фонд Internazionali BNL d'italia становить близько 6 млн. євро.