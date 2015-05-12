На матч Ліги Європи "Дніпро" - "Наполі" продані всі квитки

Всі квитки на гру, яка пройде на столичному НСК "Олімпійський" (вміщує 70 050 місць) продані, повідомляє сайт уболівальників ФК "Дніпро".

Разом з тим, не всі з квитків опинилися в руках вболівальників.

Істотна частина перепусток на гру виявилася у спекулянтів. Вони продають тікети в соціальних мережах чи на сайтах приватних оголошень. При цьому перекупники суттєво підняли ціни на квитки.

Так найдешевші квитки, які коштують 30 гривень, в інтернеті можна купити за 100. 100-гривневий квиток спекулянти продають у три рази дорожче, а на квитки в бізнес-сегмент (200-300 грн) робиться чотириразова накрутка.

Як повідомляв УНІАН, гра "Дніпро" - "Наполі" відбудеться 14 травня в Києві.

У першому півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА сезону 2014/15 "Наполі" - "Дніпро" була зафіксована нічия - 1:1. У матчі-відповіді "Дніпру" достатньо буде зіграти 0:0. "Наполі" ж буде необхідно перемагати суперника, або грати більш результативну нічию - 2:2, 3:3 і т. д. В разі повторення результату першого матчу, 1:1, буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.