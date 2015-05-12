Українські бадмінтоністи вибороли три медалі на етапі Кубка Європи у Словенії

Турнір, який дав старт відбору на Олімпійськи ігри-2016 проходив у місті Медводе (Словенія), повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

Завадський (76-й у світовому рейтингу), "посіяний" організаторами другим, у фіналі переграв фінського спортсмена Калле Колйонена (196-й) - 12:21, 21:19, 22:20.

Улітіна (78-а) також була другого "сіяною". Марія у фіналі здобула перемогу над представницею Данії Мією Бліхвельд (124-а) - 17:21, 21:17, 21:12.

Таким чином, українці завоювали перші очки, що йдуть у залік для отримання олімпійської ліцензії на Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро.