Гравець "Дніпра" Селезньов пообіцяв, що команда зробить все для потрапляння у фінал Ліги Європи УЄФА

Про це Селезньов заявив в інтерв'ю офіційному сайту Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Наполі" - дуже серйозний суперник. Думаю, найсильніший з трьох, які могли нам випасти. Природно, на нас ніхто не ставить. Це нормально. "Наполі" за рангом набагато вище, ніж ми - в Європі так вважають. Але ми зробимо все, що від нас залежить, щоб пройти "Наполі" - зазначив Селезньов.

Говорячи про те, як команда зуміла добитися такого значного успіху в нинішньому сезоні - вихід у півфінал єврокубка - гравець зазначив: "Справа в колективі. Це стосунки в команді, це повага один до одного. Протягом певного часу колектив тут не змінюється, і він завжди був прекрасний. Я думаю, запорука успіху в цьому".

Розмірковуючи про те, чи набирає команда ігрову форму від матчу до матчу, Селезньов зазначив: "Думаю, з боку видніше, ніж зсередини. Ми просто виходимо і робимо те, що нас просять. Наскільки кожен вміє грати у футбол. А судити мені незручно. Хочеться, щоб це робили інші люди".

Говорячи про те, чи очікував від команди виходу в півфінал єврокубка, Селезньов зазначив: "Особисто я ніколи не забігаю вперед - що може бути, що буде далі... Все робиться поступово. Я про це принаймні не думав. Не думав, що в півфінал потрапимо, бо мета спочатку була - вийти з групи, а потім вже поступово ставити якісь завдання".

У 2009-му році Євген Селезньов завоював Кубок УЄФА у складі "Шахтаря", а зараз у нього є шанс повторити успіх у складі "Дніпра".

Як повідомляв УНІАН, у першому півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА сезону 2014/15 "Наполі" - "Дніпро" була зафіксована нічия - 1:1.

У цьому матчі "Дніпру" достатньо буде зіграти 0:0. "Наполі" ж буде необхідно перемагати суперника, або грати більш результативну нічию - 2:2, 3:3 і т. д. В разі повторення результату першого матчу, 1:1, буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.