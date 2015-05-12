Кличко може провести бій зі співвітчизником Глазковим за титул IBF

Глазков є офіційним претендентом на титул IBF, повідомляє rsport.ru.

Зокрема, Клімас зазначає: "Кличко зараз буде проводити обов'язкові захисти по лінії WBA і WBO. І наступний обов'язковий захист IBF у нього через бій. А там вже Глазков буде готовий до цього поєдинку. Ми теж напевно проведемо один бій до цього, і будемо чекати Володимира Кличка, який повинен захистити свої титули, швидше за все, проти Тайсона Ф'юрі".

При цьому, менеджер висловив сумніви в тому, що цей бій буде цікавий в Україні. "Впевнений, буде цікаво подивитися на бій Кличка з Глазковим. Єдина може виникнути проблема - кому показувати цей бій. Україні він точно не потрібен, а в Америці не думаю, що HBO буде зацікавлений у поєдинку. Доведеться, може бути, їхати до Німеччини. Але будемо дивитися, треба ще дожити до цього моменту", - сказав Клімас.

Глазков у березні виграв поєдинок у канадському Квебеку проти американця Стіва Каннінгема і став офіційним претендентом на титул IBF, яким володіє Володимир Кличко.