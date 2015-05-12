Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, "Баварія" - "Барселона": відео онлайн-трансляція

Це буде гра 1/2 фіналу змагань, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У першому матчі, що відбувся 6 травня в Барселоні, господарі поля мали помітну ігрову і територіальну перевагу, але довго не могли втілити її в результат. Тим не менш, в кінцівці гри дубль Ліонеля Мессі і гол Неймара дозволили іспанській команді виграти з рахунком 3:0.

Тим не менш, "Баварія" рішуче налаштована на боротьбу за путівку у фінал. "Надія буде з нами до фінального свистка, - заявив форвард "Баварії" Томас Мюллер на прес-конференції напередодні гри з "Барселоною". - Я дуже емоційний на полі, але зараз контролюю свої емоції. Я не впав ані в ейфорію, ані в зневіру. У нас залишається шанс [на вихід у фінал]. Ми - "Баварія". Ми вже були у схожій ситуації перед повторною грою з "Порту" [коли мюнхенці відіграли поразку з рахунком 1:3 в Португалії, розгромивши суперника з рахунком 6:1 у Мюнхені]. Зробимо все можливе. У футболі може трапитися що завгодно. Я вірю в нас".

У свою чергу, захисник "Баварії" Рафінья зазначає: "впродовж 77 хвилин першого матчу ми чудово грали. Команда добре оборонялася. Грати на "Камп Ноу" по-іншому практично неможливо. У кінцівці ми допустили ряд помилок і заплатили за них. Тепер постараємося забити три-чотири м'ячі. Думаю, ми можемо домогтися додаткового часу".

На противагу супернику, головний тренер "Барселони" Луїс Енріке зазначає: "Насамперед, ми хочемо встановити контроль над м'ячем і створювати небезпечні моменти, але те ж саме можна сказати і про "Баварію". Нам потрібно знайти правильний баланс між атакою і обороною. Якщо ми будемо тільки захищатися, то ніяк не зможемо забити. Надмірної впевненості тут не може бути, оскільки потрібно з повагою ставитися до суперника. Дуже важливо, щоб наші хлопці були спокійні. Знаємо, яка сильна "Баварія", і спробуємо не дати їй створити багато гольових моментів. Звичайно, на стороні мюнхенців буде підтримка вболівальників, так що ми спробуємо якомога частіше загрожувати їхнім воротам. Буде дуже добре, якщо вдасться відкрити рахунок. Однак у "Баварії" потужний напад, і в Барселоні у нас були проблеми. Загалом, головне - вийти у фінал".

Згідно з регламентом змагань, для виходу в наступний раунд "Баварії" у матчі вдома буде потрібно вигравати з більшим рахунком - 4:0, 5:1 і т. д. В свою чергу, "Барселону" влаштує навіть поразка з різницею в три м'ячі (1:4, 2:5 і т. д.), так як команда вийде в наступний круг за рахунок голів, забитих на чужому полі. У разі повторення рахунки першого матчу - 3:0 на користь господарів, буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

На котируваннях букмекерських контор, шанси команд оцінюються практично однаково з мізерною перевагою "Барселони". На перемогу "Баварії" можна поставити з коефіцієнтом 2,58 до 1, на нічию - 3,59 до 1, а перемогу "Барселони" - 2,54 до 1. А на вихід у наступне коло шансів у "Баварії", на думку букмекерів, немає взагалі. На вихід у фінал "Барселони" ставки приймаються з розрахунку 1,01 до 1, а на "Баварію" - 20 до 1.

Матч "Баварія" - "Барселона" розпочнеться в Мюнхені о 21.45 за київським часом. УНІАН проведе відео-онлайн-трансляцію гри. ТВ-трансляцію матчу проведе телеканал 2+2.