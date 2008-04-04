Українка виграла золото на чемпіонаті Європи з боротьби

В перший день змагань чемпіонату Європи з боротьби, що триває у Фінляндії, українка Мар’яна КВ’ЯТКОВСЬКА здобула «золото» у ваговій категорії до 67 кг. У фінальній сутичці наша спортсменка перемогла росіянку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного олімпійського комітету України.

Як зазначається в повідомленні НОК, ще дві українки Юлія БЛАГІНЯ у ваговій категорії до 51 кг та Наталія СИНИШИН (вагова категорія до 59 кг) вибороли «бронзу», перша – у сутичці з румункою, а друга – болгаркою.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА привітав дівчат з вдалим виступом та побажав подальших успіхів.