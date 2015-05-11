Тенісистка Світоліна повторила рекорд України в рейтингу WTA

Українка піднялася з 21-го на 19-е місце, повторивши тим самим кращий результат в історії України, якого змогла досягти в 2008 році Олена Бондаренко, повідомляє Тенісний портал України.

Раніше Світоліна перемогла в опитуванні офіційного сайту WTA на звання Кращої висхідної зірки місяця - квітня 2015 року. Світоліна з 41 відсотками голосів обійшла в опитуванні чешку Кароліну Плішкову (31%) й словачку Анну-Кароліну Шмідлову (28%). У квітні Світоліна виграла титул WTA в Марракеші і дійшла до півфіналу на турнірі WTA в Боготі.

У травні Світоліній належить виступити на турнірі в Римі (Італія), який пройде 11-17 травня, і на Відкритому чемпіонаті Франції в Парижі. Турнір на кортах "Ролан Гаррос" цього року пройде з 25 травня по 7 червня.

У свою чергу, киянка Леся Цуренко опустилася на 66-у позицію, Катерина Козлова піднялася на 102-у, Катерина Бондаренко займає на цьому тижні 140-е місце (-1), а Марина Заневська - 142 (-10). Особисті рекорди на цьому тижні встановили Ангеліна Калініна (203), Єлізавета Янчук (290), Валерія Страхова (347) і Ольга Фрідман (553). Кращими українками в парному рейтингу є Ольга Савчук (61), Людмила Кіченок (63) і Надія Кіченок (70).