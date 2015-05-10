УПЛ: "Дніпро" поступається "Зорі", "Динамо" громить донецький "Металург"

У Дніпропетровську та Києві завершилися матчі 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в яких "Дніпро" поступився луганській "Зорі" з рахунком 0:2, а "Динамо" в ролі номінальних гостей розгромило на НСК "Олімпійський" донецький "Металург" - 6:0.

У грі на "Дніпро-Арені" господарі так і не зуміли перервати серію невдач у матчі з луганчанами, які вже протягом трьох сезонів вважаються незручними суперниками для "Дніпра". Гості мали перевагу впродовж першого тайму, яку реалізували в два голи. На 27-й хвилині гол забив Дмитро Хомченовський. Контратака "Зорі", в ході якої Джаба Ліпартія відпасував м'яч Хомченовскому, завершилася точним ударом низом з лінії штрафного майданчика в дальній кут воріт. А на 43-й хвилині відзначився Пилип Будківський. Знову вдалою виявилася контратака "Зорі", під час якої Олександр Караваєв зробив передачу на Будківського і той ударом низом не залишив шансів воротареві "Дніпра" Денису Бойку - 0:2.

У другому таймі "Дніпро" багато атакував, але не зумів навіть скоротити розрив у рахунку.

У свою чергу, в матчі в Києві "Динамо" повністю переграло донецький "Металург". Вже на 9-й хвилині Андрій Ярмоленко відкрив рахунок в цьому матчі, а на 27-й оформив дубль. В кінцівці першого тайму, на 45-й хвилині Євген Хачеріді довів рахунок до великого - 3:0. А після перерви голами у складі "Динамо" відзначилися Артем Кравець, Юнес Беланда і Лукаш Теодорчик.

Напередодні, в рамках 23-го туру донецький "Шахтар" в Ужгороді розгромив "Говерлу" в голевому матчі - 3:7.

Таким чином, після 23-х турів у "Динамо" - 59 очок, "Шахтаря" - 52, "Дніпра" - 50, "Зорі" - 40.