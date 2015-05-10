УПЛ, 23-й тур, "Карпати" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

У цій грі зійшлися команди, які займають останнє 14-е й 11-е місця в турнірній таблиці.

Це один з визначальних матчів для команди Ігора Йовичевича, тому що в наступних турах випробування для «Карпат» підготовлені більш серйозні - команди з квартету лідерів УПЛ - луганська "Зоря", київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Не можна розслаблятися і «Чорноморцю», адже теоретично відстань у 8 очок від зони вильоту ще можна розгубити. До того ж одесити по неофіційному заліку весняної частини змагань мають передостанній показник, обходячись без перемог, записавши в актив лише 3 нічиїх та 2 голи у ворота суперників.

Вдома «Карпати» у цьому протистоянні мають триразову перевагу за кількістю перемог і майже дворазову у забитих м'ячах - 9 до 3 і 29-15. Разом з тим противники настільки не люблять поступатися один одному, що практично половину ігор завершили мирно. Нічия - найбільш популярний підсумок, який зараз більше задовільнить гостей.

До речі, матч першого кола в Одесі також завершився з рахунком 0:0.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри вважається львівська команда. На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,8 до 1, на нічию - 3,31 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 4,29 до 1.

Матч "Карпати" - "Чорноморець" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".