Два українця виграли легкоатлетичний турнір серії IAAF World Challenge з найкращими результатами сезону

Змагання 10 травня приймав Токіо (Японія).

Бондаренко переміг у секторі для стрибків у висоту з результатом 2,37 м. Друге місце посів Гуовей Жанг (Китай), третє - японець Такаші Ето. Обидва спортсмени припинили виступи на позначці 2,28 метра, але китаєць переміг за рахунок меншої кількості використаних спроб.

У свою чергу, Міщенко найшвидше подолала дистанцію 1500 метрів (4.02,47 хв). Слідом за нею фінішували Гудаф Цегай з Ефіопії (4.03,09) та Ейша Праут зі США (4.05,52).

Для обох українських атлетів змагання стали першими цього року.

Ще одна українка, Ірина Новожилова, була восьмою в змаганнях з метання молота (66,86 м). Тут перемогу здобула Мартіна Храснова зі Словаччини (74,27 м).