Українки здобули 6 медалей на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу

Представниці України на чемпіонаті завоювали шість нагород, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Спортсменки також встановили кілька рекордів і посіли друге загальне місце у командному заліку змагань.

Так, дебютантка міжнародних змагань, 25-річна Євгенія Тішакова виступала у ваговій категорії до 84 кілограмів і підняла у сумі триборства 585 кілограмів − 240 в присіданні, 130 у жимі лежачи і 215 у тязі. З цим результатом Євгенія піднялася на другу сходинку європейського п'єдесталу.

На відміну від Тішакової для Заслуженого майстра спорту України Інни Оробець цей чемпіонат Європи став вже 14-м у кар'єрі. У ваговій категорії понад 84 кілограми спортсменка завоювала малу золоту медаль у жимі лежачи та срібну медаль у сумі триборства.

Читайте такожУкраїнська молодіжна збірна з самбо завоювала 19 медалей на чемпіонаті ЄвропиБронзові медалі у сумі триборства вибороли Марія Чепіль з Коломиї та полтавчанка Катерина Клименко. Клименко по власній вазі поступилася своїй напарниці по збірній Анастасії Дерев'янко з Івано-Франківська. Анастасія встановила рекорд Європи в тязі − 192,5 кілограма. У сумі триборства вона підняла 480 кілограмів, завоювавши тим самим срібну медаль чемпіонату Європи.

На верхню сходинку п'єдесталу пошани піднялася багаторазова абсолютна чемпіонка і рекордсменка планети Лариса Соловйова. Лариса виступала в традиційній для себе категорії до 63 кілограмів і встановила два світових рекорди в жимі лежачи − 169 і 170 кілограмів.

У командному заліку збірна України посіла друге місце з результатом 47 очок. Всього українські дівчата завоювали одну золоту, три срібні та дві бронзові медалі у сумі триборства, не допустивши жодної нульової оцінки.

У число найсильніших жінок на турнірі увійшли дві представниці України - Анастасія Дерев'янко та Лариса Соловйова. Лариса Соловйова знову визнана найсильнішою учасницею чемпіонату Європи.