Бенітес відзначив відмінну гру воротаря "Дніпра"

- Що скажете про гол з офсайду?

- Так був офсайд, коли ми пропустили гол. Ми спробуємо змінити загальний результат в Києві.

- Які шанси у "Наполі" вийти у фінал? Ви спокійні за результат матчу в Києві?

- У нас ще буде багато шансів, щоб зробити гру в Києві. Гра залежить від багатьох факторів. Це не тільки техніка, але і характер, оборона. Ми показали, що можемо добре грати і в нас є хороші шанси пройти далі. Відсотки говорити не буду. Впевнений, що можемо пройти далі.

- Як оціните сьогоднішнє суддівство?

- Щодо судді я говорити нічого не буду, ви самі бачили, що сталося.

- Ви злі, що команда не так грала?

- Ігуаїн чотири рази міг забити, звичайно, незадоволений. Так буває, коли кращий гравець суперника це воротар. Він грав відмінно.

- У першому таймі гравці "Наполі" 5 разів потрапляли в офсайд. Це заслуга оборони "Дніпра"?

- Це заслуга оборони "Дніпра" і заслуга судді.

- Ви як ніколи пізно почали робити заміни.

- Команда добре грала, і не було сенсу міняти гравців.

- Як будете грати в Україні?

- Залежить від того, як буде грати "Дніпро". Якщо вони будуть грати так як сьогодні, то вони будуть сильно ризикувати.