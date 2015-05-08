Маркевич: Гри, якої нам би хотілося не було

"Результат начебто є, але гри, якої нам би хотілося не було. Через тиждень варто зіграти на порядок сильніше. Не знаю, що сьогодні сталося, можливо, нервова ситуація і на хлопців тиснув результат. Напевно - це справа психології", - передає коментар тренера сайт Чемпіон.

"Якщо Ігуаїн сьогодні не забив, то значить захисник добре зіграв. Бойко - герой гри, який все тягнув. Селезньов же вчасно вийшов і забив.

Що стосується голу, який ми забили, я не дивився на лайнсмена, а дивився на суддю, котрий вказав на центр поля.

У чемпіонаті України в нас таких матчів не має. Ми дуже низько сіли в цій грі і дали супернику багато території", - розповів Маркевич у коментарі Футбол 2.