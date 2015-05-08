Президент "Наполі" обурився через зарахування голу Селезньова: "це був чистий офсайд"

Президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс не приховував свого обурення з приводу того, що суддівська бригада зарахувала гол Євгена Селезньова, забитий його команді.

"Гола не було, це був чистий офсайд. Арбітр не відповідає тому рівню, на якому він повинен бути", - сказав він після матчу журналістам, повідомляє Gazeta.ua.

Не забув пройтися і по президенту УЄФА Мішеля Платіні.

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"Платіні некомпетентний, незрозуміло, чим він там займається. На такому етапі він повинен гарантувати, що ніяких казусів не буде. Нехай Платіні погано спить, знаючи, що дуже багато у всьому світі злих неаполітанців ", - в гніві зазначив Лаурентіс.

Нагадаємо, на 80-й хвилині матчі "Наполі" - "Дніпра" Євген Селезньов забив гол у ворота італійської команди. Рахунок у матчі, таким чином, став 1:1.

Відеоповтор показав, що забитий був м'яч з офсайду.