"Дніпро" зіграв внічию з "Наполі" у першому матчі півфіналу Ліги Європи

У Неаполі (Італія) завершився матч Ліги Європи УЄФА, в якому "Наполі" приймав дніпропетровський "Дніпро" й зіграв внічию - 1:1.

Це був перший з двох півфінальних матчів цієї пари команд.

Господарі поля мали відчутну перевагу впродовж усього матчу і на початку другого тайму втілили її в гол. На 50-й хвилині після розіграшу кутового Давід Лопес головою вразив ворота гостей. Після цього гості мали ще безліч шансів вразити ворота суперника, але подвоїти свою перевагу так і не змогли. Один тільки Ігуаїн не реалізував чотири виходи на ударну позицію - кожен раз його удари відбивав ногою воротар Денис Бойко.

А на 81-й хвилині спрацювала заміна тренерського штабу "Дніпра". На поле вийшов Євген Селезньов, який вже першим дотиком відправив м'яч у ворота суперника - 1:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за перебігом протистояння.

Таким чином, дніпропетровці домоглися гарного результату - результативна нічия на виїзді - отримавши шанси на успіх за сумою двох ігор. У матчі-відповіді "Дніпру" достатньо буде зіграти 0:0. "Наполі" ж необхідно буде перемагати суперника, або грати більш результативну нічию - 2:2, 3:3 і т. д. В разі повторення результату першого матчу, 1:1, буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

В іншій парі 1/2 фіналу іспанська "Севілья" розгромила на своєму полі італійську "Фіорентину" - 3:0. Голи на рахунку Алекса Відаля (дубль) і Кевіна Гамейро.

У матчі-відповіді "фіалок" на своєму полі влаштує лише перемога з різницею в 4 голи і більше - 4:0, 5:1 і т. д. Будь-який інший результат буде на користь "Севільї". У разі повторення рахунку першої гри - 3:0 на користь господарів поля - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Повторні матчі в обох парах відбудуться 14 травня.