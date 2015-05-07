Ліга Європи, 1/2 фіналу, "Севілья" - "Фіорентина": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Севільї відбудеться матч Ліги Європи УЄФА, в якому "Севілья" прийматиме на своєму полі італійську "Фіорентину".

Це буде перший з двох матчів команд на стадії 1/2 фіналу змагань.

"Севілья" проб'ється в другий поспіль фінал Ліги Європи УЄФА, якщо переможе "Фіорентину", яка востаннє грала у вирішальному матчі єврокубка в далекому 1990-му році.

Команди раніше ніколи не перетиналися в офіційних матчах під егідою УЄФА. Разом з тим, статистика "Севільї" в матчах з італійськими клубами виглядає досить гнітюче - 0 перемог, 1 нічия, 3 поразки. У 2007-му році андалузці поступилися "Мілану" з рахунком 1:3 в поєдинку за Суперкубок УЄФА. Ренато забив тоді єдиний гол "Севільї" у зустрічах з представниками Італії.

У свою чергу, статистика "Фіорентини" в матчах з представниками Іспанії також негативна: 2 перемоги, 4 нічиї, 6 поразок. "Фіалки" ще жодного разу не вигравали в Іспанії. Більше того, вони програли іспанським клубам у двох фіналах єврокубків. У 1957 році вони були биті "Реалом" у фіналі Кубка європейських чемпіонів, а в 1962-му поступилися "Атлетіко" у вирішальному матчі Кубка кубків.

На котирування букмекерських контор в сьогоднішньому матчі фаворитом є "Севілья", на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1,81 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,61 до 1, а на перемогу "Фіорентини" - 4,33 до 1.

Матч "Севілья" - "Фіорентина" розпочнеться о 22.05 за київським часом. Телетрансляцію гри проведе канал "2+2".

Стартові склади команд:

Севілья: 29. Серхіо Ріко, 2. Тремулінас, 4. Криховяк, 6. Каррісу, 15. Колодзейчак, 19. Банега, 19. Рейєс, 20. Вітоло, 22. Відаль А., 25. Мбіа, 9. Бакка

Запасні: 25. Барбоса, 3. Наварро, 5. Фігейраш, 23. Коке Андухар, 17. Деніс Суарес, 7. Гамейро, 12. Іборра

Фіорентина: 1. Нето, 2. Гонсало Родрігес, 15. Савіч, 28. Маркос Алонсо, 40. Томовіч, 5. Бадель, 17. Хоакін, 20. Борха Валеро, 74. Салах, 14. Фернандес, 33. Гомес

Запасні: 12. Тетерушану, 4. Річардс, 6. Варгас, 19. Басанта, 7. Пісарро, 10. Аквілані, 72. Ілічіч