Мессі оновив бомбардирський рекорд Роналду у Лізі чемпіонів

Тепер він становить 77 голів. Днем раніше його встановив нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду - 76 м'ячів, передає Проспорт.

Аргентинець оформив дубль у першому матчі 1/2 фіналу турніру проти "Баварії", що відбувся 6 травня на "Кам Ноу". Для Мессі цей матч став сотим у єврокубках.

Читайте також"Барселона" виграла з великим рахунком у "Баварії" у першому матчі півфіналу Ліги Чемпіонів

12 травня "Барселона" загостює у Мюнхені.

"Реал" 13 травня у рідних стінах намагатиметься поквитатися із "Ювентусом", який переміг у першому матчі з рахунком 2:1.

Тож, бомбардирське протистояння Мессі - Роналду ще триває.

76-Й ГОЛ МЕССІ

77-Й ГОЛ МЕССІ