Мессі оновив бомбардирський рекорд Роналду у Лізі чемпіонів
01:12, 07 травня 2015Спорт
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Форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі оновив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів.
Мессі оновив бомбардирський рекорд Роналду у Лізі чемпіонів / fcbarcelona.com
Тепер він становить 77 голів. Днем раніше його встановив нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду - 76 м'ячів, передає Проспорт.
Аргентинець оформив дубль у першому матчі 1/2 фіналу турніру проти "Баварії", що відбувся 6 травня на "Кам Ноу". Для Мессі цей матч став сотим у єврокубках.
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12 травня "Барселона" загостює у Мюнхені.
"Реал" 13 травня у рідних стінах намагатиметься поквитатися із "Ювентусом", який переміг у першому матчі з рахунком 2:1.
Тож, бомбардирське протистояння Мессі - Роналду ще триває.
76-Й ГОЛ МЕССІ
77-Й ГОЛ МЕССІ
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