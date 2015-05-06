"Барселона" виграла з великим рахунком у "Баварії" у першому матчі півфіналу Ліги Чемпіонів

У Барселоні (Іспанія) завершився матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Барселона" приймала німецьку "Баварію" (Мюнхен) і виграла з рахунком 3:0.

Це був перший матч в рамках півфінальної стадії змагань.

Протягом більшої частини гри на полі йшла досить рівна боротьба двох гідних суперників. Шанси на успіх мали обидві команди. Тим не менш, ближче до кінцівки матчу перевага господарів ставала все більш очевидною. А долю гри дублем протягом 3-х хвилин вирішив Ліонель Мессі. На 77-й баварці втратили м'яч на фланзі і після передачі Дені Алвеша Мессі з-за меж штрафного майданчику завдав щільний удар у ближній від Нойєра кут воріт. А на 80-й хвилині Мессі у штрафному суперника витончено обіграв Боатенга і пробив верхи, над вийшовшим з воріт Нойєром - 2:0.

Нарешті, в доданий арбітром час, Неймар вийшов один на один з воротарем "Баварії" і легко переграв Нойєра в очній дуелі - 3:0

Таким чином, "Барселона" отримала солідну перевагу перед повторною грою. Для виходу в наступний раунд змагань "Баварії" у матчі вдома буде потрібно вигравати з більшим рахунком - 4:0, 5:1 і т. д. В свою чергу, "Барселону" влаштує навіть поразка з різницею в три м'ячі (1:4, 2:5 і т. д.), тому що команда вийде в наступне коло за рахунок голів, забитих на чужому полі. У разі повторення рахунку першого матчу - 3:0 на користь господарів, буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Матч "Баварія" - "Барселона" відбудеться в Мюнхені 12 травня.