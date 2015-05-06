Жіноча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до чемпіонату Європи

Команда буде проводити підготовку до головного змагання баскетбольного року на базі в Конча-Заспі до 9 червня, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Окрім тренувального процессу команда також візьме участь у трьох товариських турнірах. 11-14 травня відбудеться Міжнародний турнір у Литві, 21-24 травня аналогічні змагання у Словаччині, 26-30 травня - у Білорусі.

У розширений список кандидаток до національної жіночої збірної України 2015 року входять: Дубровіна Ольга, Дорогобузова Катерина, Зарицька Ганна, Мацко Христина, Мірчева Вікторія, Самбурська Олена, Ягупова Аліна, Білоцерківська Аріна, Кісільова Оксана, Мазніченко Ольга, Римаренко Катерина, Шматова Вікторія, Спітковська Євгенія, Скорбатюк Наталія, Горобець Віта, Чек Олександра, Уро-Нілє Міріам, Богданова Анастасія, Антонюк Тетяна, Хоменчук Олександра та Ковальова Катерина.

Коментуючи підготовку до турніру, головний тренер збірної України Вадим Чечуро зазначив: "Цього року у нас будуть проблеми, зокрема з передньою лінією, оскільки травми отримали Валерія Бережинська та Олеся Малашенко. Таїсія Бовикіна готується стати мамою. До того ж Олександра Курасова завершила спортивну кар’єру. До січня вона брала паузу, а потім планувала розпочати тренування і грати в чеміпонаті Росії, але результати обстеження показали, що вона не може більше професійно займатися спортом. Ось такі проблеми з чотирма гравцями, на котрих покладалися особливі надії".

Суперниками збірної України на груповому турнірі європейської першості стануть титуловані й амбітні суперники: Франція - срібний призер чемпіонату Європи 2013, Чехія - 6-е місце, Чорногорія — з якою українки раніше регулярно зустрічалися на різних турнірах й Румунія - господар змагань. Збірна України проведе груповий етап у Тімішоарі (Румунія). Згідно з регламентом змагань, до 2-го групового етапу вийдуть 3 найсильніші команди кожної групи.

Чемпіонат Європи серед жіночих збірних відбудеться 11–28 червня в Румунії та Угорщині.