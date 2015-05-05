Українські баскетболістки дізналися суперниць по груповому етапу Європейських ігор

У Баку (Азербайджан) сьогодні відбулося жеребкування групового турніру змагань з "вуличного баскетболу" (3х3), де у жіночому турнірі буде представлена збірна України, повідомляється в прес-релізі оргкомітету Баку-2015.

Згідно з результатами жеребкування збірна України потрапила в Групу В, де зіграє з командами Чехії, Бельгії та Туреччини.

У свою чергу, у Групі А зіграють національні команди Азербайджану, Нідерландів, Швейцарії та Греції, в Групі С зійдуться Іспанія, Словенія, Ірландія і Словаччина, а в Групі D - Румунія, Росія, Ізраїль і Литва.

У чоловічому турнірі команда України не представлена.

Як повідомляв УНІАН, перші в історії Європейські ігри пройдуть в Баку з 12 по 28 червня 2015 року. Усього в 2015 році в Баку будуть проведені 20 спортивних змагань: 16 з олімпійських видів спорту та 4 - з неолімпійських. Більше 6 тисяч спортсменів з усіх кінців Європи представлятимуть свої країни протягом 17 днів змагань.