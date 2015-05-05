Майбутній суперник Кличка порівняв українця з виставковою собакою

Про це він написав під спільним фото з Кличком, яке розмістив у своєму акаунті в Twitter, пише Лента.ру.

«Поєдинок з Кличком буде схожий на бій пітбуля з боксером! Справжній боєць проти виставкової собаки», — підписав Ф'юрі фото.

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Згідно з повідомленням, раніше Ф'юрі назвав боксерський стиль Кличка дуже нудним, а також висловив готовність перемогти українця, щоб «почати свою еру в боксі».

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала проведення бою Кличко – Ф'юрі: команди чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі українця Кличка та офіційного претендента на його титул за версією WBO британця Ф'юрі повинні розпочати переговори про бій 5 травня.