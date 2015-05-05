Пак'яо можуть дискваліфікувати за приховування травми перед боєм з Мейвезером

Після поєдинку 36-річний Пак'яо заявив, що вийшов на ринг з пошкодженням плеча, повідомляє lenta.ru з посиланням на Fox Sports.

Однак перед боєм обидва боксери заповнили анкету NSAC, де на запитання про наявність травм Пак'яо відповів негативно. За приховування цієї інформації йому загрожує штраф або дискваліфікація.

Раніше стало відомо про те, що Пак`яо на цьому тижні перенесе операцію на травмованому суглобі. Очікується, що на відновлення йому знадобиться від 9 до 12 місяців.

12-раундовий бій пройшов в ніч на неділю, 3 травня, в Лас-Вегасі (США, штат Невада) і завершився перемогою американця за очками одноголосним рішенням суддів.

Мейвезер став володарем трьох поясів чемпіона світу у ваговій категорії до 66,68 кілограма за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Всесвітньої боксерської організації (WBO). Пізніше він заявив, що відмовиться від усіх титулів. У вересні американець збирається провести останній бій і завершити кар'єру.