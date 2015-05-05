Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, "Ювентус" - "Реал": відео онлайн-трансляція

Це буде перша гра команд в рамках 1/2 фіналу.

"Ювентус" та чинний володар трофею "Реал", у яких на двох 20 виступів у фіналах Кубка чемпіонів, виявлять володаря путівки на вирішальний матч сезону 2014/15 в Берлін, де визначиться найсильніший.

Команди двічі зустрічалися на груповому етапі минулого розіграшу. У Мадриді сильнішим виявився "Реал"(2:1), а в Турині була зафіксована нічия - 2:2.

У першому матчі двічі відзначився Кріштіану Роналду. Португалець забив вирішальний м'яч на 29-й хвилині після того, як Фернандо Льоренте відновив рівновагу, вразивши ворота співвітчизників. У другому таймі у "Юве" був вилучений захисник Джорджо К'єлліні. У грі в Турині господарі вийшли вперед зусиллями Артуро Відаля, який реалізував пенальті. Але мадридці відповіли голами Роналду і Гарета Бейла. Від поразки "бьянконері" спас Льоренте, який точно пробив головою.

Всього ж, суперники провели між собою 16 матчів, і всі - в рамках найпрестижнішого єврокубка. "Ювентус" вдома виграв п'ять зустрічей при одній нічиїй і одній поразці, а "Реал" на своєму полі переміг у п'яти поєдинках при двох поразках. У ці 16 зустрічей входять фінал ЛЧ-1997/98 ("Реал" виграв з рахунком 1:0) і матч чвертьфіналу Кубка чемпіонів-1961/62, що відбувся в Парижі. Тоді перемога також залишилася за мадридцями - 3:1.

Цікаво, що на внутрішній арені в нинішньому сезоні "Ювентус" вже вирішив всі свої проблеми, ставши у минулі вихідні чемпіоном Італії - в четвертий раз поспіль. "Реал" же, навпаки, відстає від "Барселони" на 2 бали в чемпіонаті Іспанії і командам належить вперта боротьба за титул в останніх 3-х турах змагань.

На котируваннях букмекерських контор, шанси команд оцінюються приблизно однаково, з невеликою перевагою "Реала". На перемогу "Реала" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,46 до 1, у той час як на перемогу "Ювентуса" - 2,95 до 1, а на нічию - 3,18 до 1.

Початок гри о 21.45. Трансляцію матчу "Ювентус" - "Реал" проводить телеканал 2+2.