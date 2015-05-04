Збірна США виграла у Росії, а Канада - у Чехії в матчах головних фаворитів ЧС з хокею

Зустріч між збірними США і Росії, що відбулася в Остраві, завершилася з рахунком 4:2 на користь американців, повідомляє офіційний сайт турніру.

У складі переможців відзначилися Тревор Льюїс (7-я хвилина), Торі Краг (27), Марк Аркобелло (52) і Брок Нельсон (60, у порожні ворота). Авторами шайб у росіян стали Антон Бєлов (24) і Сергій Плотніков (57).

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У свою чергу, в Празі господарі турніру грали проти родоначальників хокею і не змогли нічого протиставити супернику. Канадці вели в рахунку впродовж практично всієї гри, починаючи з 5-ї хвилини. Голи у канадців забили Джордан Еберле (5), Тейлор Халл (20), Сін Кутюр'є (38), Тайлер Сегін (43), Сідні Кросбі (51) і Тайлер Тоффолі (59, у порожні ворота). У чехів відзначилися Мартін Ерат (20), Мартін Зарович (36) і Володимир Соботка (59).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею у Чехії проходить з 1 по 17 травня.