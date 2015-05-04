"Шахтар" не зміг обіграти "Волинь" у матчі УПЛ і пропустив "Дніпро" на 2-е місце в таблиці

У Луцьку завершився матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала донецький "Шахтар" і зуміла здобути нічию - 0:0.

Матч проходив з відчутною ігровою і територіальною перевагою гостей, які не раз мали реальні шанси вразити ворота суперника. Але, в деяких епізодах фортуна відверталась від донеччан, а кілька разів господарів практично в безнадійних ситуаціях рятував голкіпер Богдан Шуст. Найбільш активними у гостей були Олександр Гладкий і Фред, які й не реалізували найбільш небезпечні моменти.

В результаті, "гірники" втратили важливі два очки і опустилися на 3-е місце в турнірній таблиці УПЛ. Раніше свої матчі виграли безпосередні конкуренти донеччан - київське "Динамо" та дніпропетровський "Дніпро".

За 4 тури до кінця чемпіонату сезону-2014/15 у "Динамо" - 56 очок, "Дніпра" - 50, "Шахтаря" - 49.