"Динамо" розтрощило "Говерлу" у матчі Прем'єр-ліги

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало ужгородську "Говерлу" і розтрощило суперника з рахунком 6:0.

Гра в Києві проходила з повною перевагою господарів поля, які відкрили рахунок вже на 12-й хвилині, коли гол забив Артем Кравець. А до закінчення перших півгодин гри перевага "Динамо" в рахунку вже була розгромною. На 20-й хвилині вразив ворота своєї команди Ілля Глушицький (автогол), на 28-й Кравець зробив дубль, а на 30-й - Андрій Ярмоленко реалізував пенальті - 4:0. Вже в самій кінцівці першого тайму, на 41-й хвилині, Сергій Сидорчук забив п'ятий гол у ворота "Говерли".

Після перерви кияни значно знизили темп, суперник стримував атаки, але не зумів відбитися в епізоді на 73-й хвилині, коли Лукаш Теодорчик в шостий раз вразив ворота закарпатців - 6:0.

Таким чином, кияни, як мінімум, зберегли відрив від "Шахтаря" у 5 очок в турнірній таблиці, який ще може збільшитися, якщо донецька команди не зможе виграти свій матч.

22-й тур УПЛ завершиться в понеділок ввечері матчем у Луцьку "Волинь" - "Шахтар".