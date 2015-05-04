Мейвезер збирається відмовитися від усіх своїх чемпіонських поясів

Після перемоги над Менні Пакьяо 2 травня у так званому "бою століття", Мейвезер став володарем п'яти чемпіонських поясів: у напівсередній вазі - WBA (Super), WBC і WBO, у першій середній - WBA (Super) і WBC, повідомляє Проспорт.

"Я думаю, в понеділок я відмовлюся від усіх титулів, а зараз я просто хочу відправитися додому і відпочити", - заявив Мейвезер після бою.

Наступний і останній бій "Мані" збирається провести восени.

А про бій із філіппінцем Флойд сказав наступне: "Пакьяо - видатний боксер. Дуже незвичайний. Я знав, що він буде мене пресингувати, але я пропускав не так і багато ударів. Коли він уперше влучив ударом зліва, це мене підбадьорило. Але ми зробили те, що повинні були зробити.

Читайте такожБій століття: Мейвезер за очками переміг Пак'яо в Лас-Вегасі

Суть не в тому, щоб докладати максимум зусиль, а в тому, щоб битися з розумом. Я народжений переможцем, я помру переможцем. У мене залишився всього один бій. Мій останній бій у вересні, а потім настане час іти. І я думаю, я не буду сумувати за боксом".