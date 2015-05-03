"Дніпро" розтрощив "Чорноморець" у матчі Прем'єр-ліги

У Дніпропетровську завершився матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" виступав в ролі номінальних гостей у матчі з одеським "Чорноморцем" і розгромив суперника з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена вже в кінцівці першого тайму.

"Дніпро" мав повну перевагу в грі на своєму стадіоні, а на 30-й і 44-й хвилинах дубль оформив Нікола Калініч. Спочатку провал одеситів у центральній зоні призвів до того, що після передачі Євгена Шахова партнер по команді Калініч вийшов один на один з воротарем "Чорноморця" Юрієм Мартищуком, і не зближуючись з воротарем, пробив точно в кут воріт - 1:0. А на передостанній хвилині тайму Калініч реалізував пенальті.

Після перерви номінальні гості продовжували тиск на ворота суперника і на 76-й хвилині Роман Безус по центру вивів Євгена Селезньова віч-на-віч з Мартищуком, і той легко розібрався з воротарем, пробивши повз нього у кут воріт - 3:0.

На даний момент також завершилися матчі "Металіст" - "Ворскла" (0:2), "Іллічівець" - "Карпати" (1:0), "Зоря" - "Металург" Д. (4:2).

22-й тур УПЛ завершиться трьома матчами в понеділок.