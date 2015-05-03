Гімнастка Ризадтинова виграла срібло чемпіонату Європи з художньої гімнастики

У Мінську завершився чемпіонат Європи з художньої гімнастики, де в останній день розігрувалися медалі в окремих вправах. У вправі з булавами друге місце посіла українка Ганна Різатдінова.

Різатдінова отримала від суддів оцінку 18,400 бали, обігнавши білорусок Катерину Галкіну і Мелітіну Станюту (за 18,033). Чемпіонкою Європи у цьому виді програми стала росіянка Яна Кудрявцева - 19,116.

Лідер збірної України Різатдінова брала участь у всіх чотирьох фіналах, але потрапила в призери в одному виді програми.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України завоювала бронзу в командному багатоборстві, поступившись збірним Росії та Білорусі.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики проходив у Мінську з 1 по 3 травня.