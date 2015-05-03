Українець Алтухов завоював другу медаль чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное

У Рачице (Чехія) завершилися ранкові фінали у рамках заключного дня Чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное, де збірна України завоювала дві нагороди - срібло і бронзу, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловічому заїзді каноїстів-одиночників на дистанції 500 метрів юний перспективний українець 19-річний Павло Алтухов виграв другу нагороду за два дні. Він фінішував третім відставши від переможця Мартіна Фукси з Чехії (результат - 1 хвилина 49.716 секунди) на 1.532 секунди. 2-е місце і срібло ЧЄ виграв Михайло Павлов з Росії.

Другу медаль дня українці завоювали у фіналі чоловічих каное-двійок на дистанції 500 метрів. Українці погано відпрацювали на першій половині дистанції, але вдало спуртували на фініші, не зумівши випередити тільки дует з Росії. Переможці Олексій Коровашков та Іван Штиль відстояли титул чемпіона Європи з результатом 1 хвилина 43.848 секунди. Українці Дмитро Янчук та Тарас Міщук відстали на 1.424 секунди, а третіми фінішували веслярі з Білорусі Гліб Саладуха та Данило Маклай - на 2.364 секунди.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 6 медалей - 1 золота, 2 срібні та 3 бронзові.

Як повідомляв УНІАН. чемпіонат Європи в Рачице (Чехія) проходить з 1 по 3 травня.