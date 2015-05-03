22-й тур Прем'єр-ліга, "Чорноморець" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому одеський "Чорноморець", на правах господарів поля, грає в Дніпропетровську з "Дніпром". Зійдуться 3-я і 11-а команди турнірної таблиці ліги.

Матч не може проходити в Одесі, тому що ГУ МВС по Одеській області заборонило команді проводити ігри в місті з міркувань безпеки. У свою чергу, у ФК "Чорноморець" не захотіли проводити матч на нейтральному полі стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського в Києві. Одесити прийняли рішення повести гру на полі суперника.

Навколофутбольні події істотно сприяють «Дніпру» і зменшують шанси «Чорноморця». Адже у Дніпропетровську справжні господарі стадіону практично не пропускають, тоді як у «моряків» проблеми з атакою виникають будь де.

Команда Мирона Маркевича попередні дві перемоги в Чемпіонаті ПЛ здобула практично другим складом, і слід віддати належне тренерському штабу дніпропетровців – він не скаржиться на долю, незважаючи на реальну боротьбу у трьох змаганнях. Тому і в неділю варто очікувати відпочинку більшості гравців з тих, кому належить у Неаполі вже 7 травня зіграти в першій грі півфіналу Ліги Європи проти "Наполі". У цьому плані велика увага буде прикута до Андрія Близниченко, адже саме він відправляв переможні м'ячі у ворота «Олімпіка» та «Іллічівця».

Матч першого кола у Дніпропетровську завершився з рахунком 2:1 на користь "Дніпра".

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри є "Дніпро", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,4 до 1. У той же час на нічию можна поставити з розрахунку 4,3 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 7,05 до 1.

Трансляцію матчу "Чорноморець" - "Дніпро" проведуть телеканал 2+2 та сайт УНІАН.