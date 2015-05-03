Бій століття: Мейвезер за очками переміг Пак'яо в Лас-Вегасі
08:12, 03 травня 2015Спорт
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В Лас-Вегасі (США) відбувся найочікуваніший поєдинок за останні роки в професійному боксі – "Бій століття" між американцем Флойдом Мейвезером (48-0, 26 KOs) і філіппінцем Менні Пак'яо (57-6-2, 38 KOs).
REUTERS
Як повідомляє Sport.ua, американець в цьому поєдинку захищав титули чемпіона світу в напівсередній вазі за версіями WBA і WBC, філіппінець відстоював титул WBO.
Очікувано Пак'яо з перших раундів пішов вперед, а Флойд Мейвезер працював "другим номером". Філіппінець агресивно наступав, у другому раунді затиснув суперника в кутку, а в четвертій трихвилинці біля канатів розрядив у американця затяжну серію ударів.
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У другій половині поєдинку Пак'яо почав втомлюватися і знизив темп. Мейвезер вдало діяв на контратаках і завдавав більшу кількість точних ударів назустріч.
У підсумку перемогу одноголосним рішенням здобув американець. Рахунок суддівських записок– 118:110, 116:112, 116:112.
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