Бій століття: Мейвезер за очками переміг Пак'яо в Лас-Вегасі

Як повідомляє Sport.ua, американець в цьому поєдинку захищав титули чемпіона світу в напівсередній вазі за версіями WBA і WBC, філіппінець відстоював титул WBO.

Очікувано Пак'яо з перших раундів пішов вперед, а Флойд Мейвезер працював "другим номером". Філіппінець агресивно наступав, у другому раунді затиснув суперника в кутку, а в четвертій трихвилинці біля канатів розрядив у американця затяжну серію ударів.

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У другій половині поєдинку Пак'яо почав втомлюватися і знизив темп. Мейвезер вдало діяв на контратаках і завдавав більшу кількість точних ударів назустріч.