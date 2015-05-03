Українець Ломаченко нокаутував Родрігеса у Лас-Вегасі, захистивши титул чемпіона світу

Як повідомляє Проспорт, Ломаченко домінував у ринзі весь бій, а у 9-му раунді ударами в селезінку та у голову вдруге відправив суперника у нокдаун, який тепер вже не зміг підвестися після відліку рефері.

Крім того, як зазначається, рефері зняв із Родрігеса два бали через удари нижче пояса, про які вже сигналізував Ломаченко, навчений досвідом бою із Орландо Салідо.

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Варто зазначити, що Родрігес був першим номером рейтингу WBO, до нього аж чотири суперники відмовилися битися з українцем. Для Ломаченка це пятий бій на професійному ринзі і четверта перемога. Єдиної поразки український боксер зазнав у першому чемпіонському бою проти Салідо, який брудно переміг.