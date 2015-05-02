Українка Світоліна виграла тенісний турнір у Марракеші

У фіналі українська тенісистка, посіяна під 4 номером, за 1 годину 49 хвилин обіграла Тімі Бабош з Угорщини: 7-5 7-6(3), повідомляє Тенісний портал України.

У першій партії Світоліна програвала 2-5, але зуміла виграти 5 геймів поспіль, відігравши 4 сетболи. Всього ж, у матчі на рахунку українки 9 ейсів і 1 подвійна помилка.

Українка заробила 280 рейтингових очок і 44 712,5$ призових. Загальний призовий фонд турніру становив 250 тис. доларів.

Це - третій одиночний титул Світоліної на турнірах WTA (раніше харків'янці двічі підкорився турнір в Баку - у 2013 і 2014 роках). На рахунку української тенісистки також перемога на турнірі WTA challenger в Пуні, Індія (2012).

Додамо, що це перший титул WTA для Еліни на кортах з грунтовим покриттям. Раніше їй вдавалося перемагати тільки на харді.

У понеділок Світоліна підніметься на 21-е місце у світовій класифікації - другий результат серед українських тенісисток за роки незалежності нашої країни.

Більшого зуміла домогтися Олена Бондаренко, яка займала в 2008 році 19-ю позицію. Однак на рахунку Бондаренко-старшої - два титули WTA.