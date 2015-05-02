Збірна України з художньої гімнастики завоювала бронзу чемпіонату Європи

У Мінську (Білорусь) завершилися фінальні змагання у командній першості Чемпіонату Європи з художньої гімнастики, де збірна України посіла третє місце.

У підсумковій турнірній таблиці українки поступилися лише збірним Росії та Білорусі.

Після першого дня змагань команда йшла на 4-му місці з невеликим відставанням від збірної Ізраїлю, але істотно поступаючись росіянкам і білорускам. І було зрозуміло, що в заключний день командних змагань, Ганні Ризатдіновій, Вікторії Мазур і Елеонорі Романовій належить боротьба за брону. У підсумку, доля медалей вирішилася в заключному виступі змагань, де ізраїльтянка Нета Рівкін в самій кінцівці зробила грубу помилку.

У підсумковій таблиці у Росії 150,173 бали, Білорусі - 144, 556, України - 139,798, Ізраїлю - 139,567.

В неділю будуть розіграні медалі в особистих змаганнях в окремих вправах. Згідно з регламентом чемпіонату Європи, краща гімнастка в особистому багатоборстві - абсолютна чемпіонка, на цьому турнірі не визначається.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики проходить в Мінську з 1 по 3 травня.