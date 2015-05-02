Український дует каноїстів завоював золото чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное

У Рачице (Чехія) завершилися змагання першого фінального дня чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное, де збірна України завоювала повний комплект нагород - золото, срібло та дві бронзи.

У фіналі каное-одинаків на дистанції 1000 метрів 19-річний Павло Алтухов фінішував на 3-му місці. Юний українець на 1,164 секунди відстав від переможця Себастьяна Бренделя з Німеччини - 3 хвилини 55,296 секунди. 2-е місце на рахунку Томаша Качура з Польщі.

У фінальному заїзді жіночих байдарок-четвірок на дистанції 500 метрів, українська команда посіла 2-е місце. Команда виступила у складі Марія Повх, Анастасія Тодорова, Інна Грищун і Марія Кичасова. Українки відстали від команди Білорусі на 1,5 секунди, але випередили Росію - на 0,7 секунди.. Результат переможниць - 1 хвилина 35,58 секунди.

Головний успіх був здобутий у фінальному заїзді каное-двійок на дистанції 1000 метрів, де Дмитро Янчук та Тарас Міщук завоювали золоті медалі. З результатом 3 хвилини 36,572 секунди вони випередили дуети з Росії (відставання - 1,98 секунди) і Німеччини (2,06 секунди).

Нарешті, в останньому заїзді - четвірок-каноїстів на дистанції 1000 метрів - Дмитро Янчук, Ельнур Ахадов, Денис Коваленко і Едуард Шеметило завоювали бронзу. Вони на 1,952 секунди відстали від переможців зі збірної Росії (результат - 3 хвилини 23,460 секунди) і від команди Румунії (1,332 секунди відставання від переможців).

Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное проходить в Чехії з 1 по 3 травня.