Збірні Росії та Канади розтрощили суперників у перший день ЧС з хокею

У Празі і Остраві (Чехія) завершився перший день Чемпіонату світу з хокею, в рамках якого свої матчі виграли основні фаворити турніру - збірні Росії та Канади.

Чинні чемпіони світу росіяни обіграли команду Норвегії - 6:2, а Канада була набагато сильніша за Латвію - 6:1. При цьому, обидва матчі проходили у однаковому ключі, коли команди-фаворити домагалися успіху в стартовому періоді, а потім спокійно догравали матч. Росіяни виграли перший період з рахунком 4:0, а канадці - 3:0.

У свою чергу, збірна США несподівано крупно обіграла команду Фінляндії - 5:1. А найнапруженішим матчем дня стала гра між збірними Чехії та Швеції. Основний час закінчився з рахунком 5:5, в овертаймі жодна з команд не зуміла відзначитися, а в серії буллітів сильнішими виявилися шведи - 6:5.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з хокею відбувається в Чехії з 1 по 17 травня.