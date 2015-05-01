Керівництво "Шахтаря" розмірковує над поверненням у Донецьк

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

"Дуже приємні враження від поїздки до рідного Донецька – місто, де є все, що потрібно для команди: база, стадіон, відладжена інфраструктура і логістика", – говорить Палкін.

У Донецьку відновлює свою роботу дитяча Академія ФК "Шахтар". Як пояснюється, з відповідною ініціативою в клуб звернулися батьки юних футболістів, буквально наполягаючи на заняттях.

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"У нас же були набрані команди молодших вікових категорій. Намагаємося створити для хлопців віддушину, тому що юним футболістам психологічно тяжко сидіти удома, знаючи, що вони вже маленькі гравці "Шахтаря", – зазначає Палкін.

Поступово клуб відновлює заняття і в рамках проекту "Давай, грай!". Графік проведення тренувань орієнтовано на роботу шкіл міста.

Нагадаємо, що "Шахтар" залишив Донецьк майже рік тому, перебравшись до Львова. Проте головний тренер Мірча Луческу висловив невдоволення підтримкою львів'ян і заявив про пошук нового місця перебування.