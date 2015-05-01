Українець Лагкуті виграв велогонку «Кубок Москви»
19:40, 01 травня 2015Спорт
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Українець Сергій Лагкуті з команди Kloss став переможцем міжнародної одноденної велогонки «Кубок Москви».
racehorizonpark.com
Друге місце посів ще один українець Денис Костюк, повідомляє сайт Федерації велоспорту Росії.
Замкнув першу трійку білорус Сергій Попок.
Лакгуті показав результат 3 години 31 хвилина 42 секунди, а Костюк відстав від співвітчизника лише на 2 секунди.
"Піти у відрив на останньому колі мені допоміг партнер по команді Денис Костюк, велике йому за це спасибі. Ми виклалися максимально, щоб ніхто не наздогнав", - зазначив Лагкуті після фінішу.
У перегонах "Кубок Москви" взяли участь 144 спортсмени з України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Молдови, Сербії, Латвії та Росії. Вони подолали 160 км в груповій гонці по трасі на Воробйових горах.
Гонка була присвячена 70-річчю Перемоги.
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