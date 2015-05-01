Українець Лагкуті виграв велогонку «Кубок Москви»

Друге місце посів ще один українець Денис Костюк, повідомляє сайт Федерації велоспорту Росії.

Замкнув першу трійку білорус Сергій Попок.

Лакгуті показав результат 3 години 31 хвилина 42 секунди, а Костюк відстав від співвітчизника лише на 2 секунди.

"Піти у відрив на останньому колі мені допоміг партнер по команді Денис Костюк, велике йому за це спасибі. Ми виклалися максимально, щоб ніхто не наздогнав", - зазначив Лагкуті після фінішу.

У перегонах "Кубок Москви" взяли участь 144 спортсмени з України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Молдови, Сербії, Латвії та Росії. Вони подолали 160 км в груповій гонці по трасі на Воробйових горах.

Гонка була присвячена 70-річчю Перемоги.