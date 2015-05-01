У Чехії стартує ЧС з хокею

Сьогодні в Чехії стартує 79-й Чемпіонат світу з хокею, матчі якого пройдуть в Празі і Остраві. Звання найсильнішої оскаржать 16 національних команд.

На першому етапі команди будуть розділені на 2 групи по 8 збірних. У Празі гратимуть команди Групи А - Чехія, Швеція, Канада, Латвія, Швейцарія, Австрія, Франція і Німеччина. В Остраві зійдуться команди квартету В - Росія, США, Фінляндія, Словаччина, Білорусь, Словенія, Данія і Норвегія.

Матчі групового етапу триватимуть по 12 травня. Команди зіграють круговий турнір - по 7 матчів. Після чого, по 4 найсильніші збірні з кожної групи вийдуть в плей-офф, 1/4 фіналу. Переможець і призери світової першості визначаться в іграх на вибування.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом ЧС є збірна Росії. Ставки на перемогу росіян приймаються з коеффіцентом 2,85 до 1. На Канаду ставки приймаються з розрахунку 3,55 до 1, Швеції - 4,5 до 1, Чехії - 6,25 до 1.

Чемпіонат світу в Чехії триватиме з 1 по 17 травня.