Збірна України з гандболу програла Португалії у матчі відбору Євро-2016

У Броварах (Київська обл.) завершився матч 2-го туру відбіркового турніру чоловічого Чемпіонату Європи-2016 з гандболу, в якому збірна України приймала команду Португалії і програла з рахунком 26:32.

Гості мали перевагу в рахунку впродовж практично всього матчу, вже в середині першого тайму ведучи з перевагою "+ 6". Правда, потім суперник трохи зменшив оберти і перший тайм закінчився з рахунком 12:17. Після перерви українці планомірно тиснули на суперника і рівно за 6 хвилин до кінця гри звели перевагу гостей до мінімуму - 24:26. Але, протягом півтори хвилин португальці забили три голи поспіль і рахунок став 24:29.

У підсумку, матч завершився з рахунком 26:32 на користь гостей.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України виявився Дмитро Тютюнник, на рахунку якого 7 голів.

Повторний матч між командами в рамках групового етапу відбудеться в неділю, 3 травня, в Португалії.

В паралельному матчі Групи 5 Росія - Угорщина, який відбувся в підмосковному Чехові, команда Угорщини була сильнішою за господарів майданчика, обігравши росіян з рахунком 27:23.

Таким чином, після чергових матчів, на рахунку збірної Угорщини 6 очок, у Росії та Португалії - по 2, України - 0. Угорці та португальці провели по 3 матчі, росіяни та українці - по 2.

У рамках групового турніру команди проводять матчі в 2 кола - вдома і в гостях, всього по 6 ігор.

За рішенням ЄГФ (Європейської гандбольної федерації), матчі Україна - Росія відбудуться 10-11 червня на нейтральному майданчику в Мінську (Білорусь).