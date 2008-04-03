ПФЛ покарала Луческу

Рішенням Бюро Професійної футбольної ліги за некоректну поведінку головного тренера "Шахтаря" Мірчи Луческу під час матчу 22-го туру "Таврія" – "Шахтар" донецький клуб оштрафований на 1000 у.о.

З причини участі у складі команди "Таврія" незаявлених футболістів в матчі 22-го туру першості дублюючих складів "Таврія" – "Шахтар" сімферопольській команді зарахована технічна поразка, а донецькій – технічна перемога. Відповідні зміни будуть внесені до турнірної таблиці. Крім того, "Таврія" оштрафована на 3000 у.о.

За порушення громадського порядку на стадіоні "Нафтовик" під час матчу 22-го туру чемпіонату "Нафтовик" – "Карпати" господарі оштрафовані на 500 у.о.

За порушення громадського порядку на стадіоні "Шахтар" під час матчу 22-го туру чемпіонату "Металург" Донецьк – "ФК Харків" донецький клуб оштрафований на 500 у.о.

ФК "Металург" Запоріжжя, який не надав команді "Закарпаття" футбольне поле для проведення тренування перед матчем 23-го туру чемпіонату "Металург" Запоріжжя – "Закарпаття", оштрафований на 3000 у.о.

За неетичні випади генерального директора ФК "Кривбас" Олександра Затулки на адресу арбітра Ігоря Подушкіна після матчу 23-го туру "Кривбас" – "Нафтовик-Укрнафта" криворізький клуб оштрафований на 2000 у.о.

Бюро ПФЛ задовольнило клопотання ФК "Металіст" щодо надання дозволу на проведення матчу 24-го туру чемпіонату "Металіст" – "Дніпро" на стадіоні "Динамо" м. Харків. Крім того, Бюро ПФЛ дозволило ФК "Металіст" перенести час початку матчу "Металіст" – "Дніпро" з 18.00 на 15.00 у зв`язку з відсутністю штучного освітлення на стадіоні "Динамо".

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