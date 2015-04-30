«Хімік» і «Дніпро» зіграють у фіналі плей-офф української баскетбольної Суперліги

Перший матч відбудеться в Южному (Одеська область), тому що "Хімік" має перевагу свого майданчика завдяки кращому результату у підсумковій таблиці регулярного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт Суперліги.

"Хімік" посів 1-е місце в турнірній таблиці (30 перемог, 0 поразок), а "Дніпро" - третє (19/11).

Шлях команд до серії за золото складався по-різному. «Хімік» пропускав 1/4 фіналу, а у півфіналі без особливих зусиль пройшов «Київ» (3-0 у серії). У свою чергу, «Дніпро, впевнено здолавши на стадії чвертьфіналу «Миколаїв» (3-0), в 1/2 фіналу провів важку серію з «Будівельником», яка завершилася з рахунком 3-2.

Усі три очні зустрічі регулярного сезону завершилися перемогами «Хіміка», який виявився сильнішим у першому (76-68), другому (63-49) і третьому колах (69-60) змагань. При цьому, як мінімум у двох матчах із трьох южненці не мали суттєвої переваги та змушені були докласти чималих зусиль для підсумкового успіху.

Головний тренер «Хіміка» Карліс Муйжнієкс поділився очікуваннями від фінальної серії з «Дніпром», зауваживши: «Будь-яка команда, що виходить у фінал, вже доводить цим, що вона серйозна сила. У складі «Дніпра» є досвідчені гравці та менш досвідчені, але найголовніше, що вони показали – команда має амбіції, й усі там готові викладатися на сто відсотків. Зрозуміло, ніхто нам не подарує перемогу тільки тому, що ми більш досвідчені або маємо ще якісь заслуги. Ми повинні бути до цього готові, налаштовуватися на боротьбу. Враховуючи перебіг півфінальної серії, можна сказати, що нам далася перемога дуже легко, а це не найкраща підготовка до фіналу. Але такий випав жереб. Водночас «Дніпро» у впертій боротьбі буквально вирвав право грати у фіналі, всі п'ять ігор вони провели з «Будівельником» очко в очко, боролися до останньої секунди цієї серії з п'яти ігор. Молода команда отримала гарне бойове хрещення, де кожна гра дається важко, з кров'ю. У цьому плані вони добре підготовлені психологічно. Наше завдання – так налаштуватися і так боротися, щоб наша мотивація була настільки ж високою».

Фінальна серія "Хімік" - "Дніпро" триватиме до трьох перемог однієї з команд. Буде проведено від трьох до п`яти ігор.

Чемпіон України може визначитися, орієнтовно, 6, 8, або 12 травня.