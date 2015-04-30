WBO санкціонувала проведення бою Кличко - Ф'юрі

Після початку переговорів у них буде 60 днів на те, щоб досягти домовленості, а якщо зробити цього у відведений термін не вдасться, будуть призначені промоутерські торги, переможець яких і займеться організацією поєдинку, повідомляє Вoxingnews.

Сам бій має відбутися восени, до кінця жовтня 2015 року.

Таким чином, об'єднувальний бій за титул абсолютного чемпіона світу, в якому Кличко повинен битися з чемпіоном за версією WBC Деонтеєм Вайлдером, цього року не відбудеться.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 квітня в Нью-Йорку Кличко провів черговий захист своїх титулів, вигравши 12-раундовий бій за очками у американця Браянта Дженнінгса. Відразу після цього бою Кличко заявив, що його наступним суперником швидше за все стане Ф'юрі, а бій повинен пройти в Європі.