У керівництві ФК "Динамо" заявляють, що "ультрас" не контролює ні клуб, ні СБУ, ні МВС

Про це він заявив після першого півфіналу Кубка України проти донецького «Олімпіка», повідомляє Футбол 1.

"Ультраси, фанати, вболівальники нікому ще нічого не диктували. Вони можуть висловити свою позицію, але все одно є органи, які приймають рішення. І всі ці рішення в будь-якому випадку приймаються за згодою всіх сторін. Урок з цієї історії повинні винести всі: ФФУ, Прем'єр-ліга та клуби. Ситуація дійсно погана. І гру ми почали на три години пізніше. Це урок для всіх. Можу вам сказати, що коли до нас вночі звернулися представники «Олімпіка», то з ультрас була розмова до чотирьох годин ранку. Робота з уболівальниками ведеться, але зрозумійте: їх ніхто не контролює - ні клуб, ні СБУ, ні МВС. Такі реалії", - сказав Мохник.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, в день матчу 1/2 фіналу Кубка України з футболу "Олімпік" - "Динамо" за три години до початку матчу гра була перенесена з НТК ім. Баннікова (вміщує близько 1,6 тис. місць) на стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського (вміщує близько 18 тис. місць). Початок матчу також було зміщено з 17.00 на 20.00 Перенесення було здійснено через погрози фанатів "Динамо" влаштувати безлади під час гри на стадіоні ім. Баннікова, тому що, на їхню думку, керівництво "Олімпіка" проігнорувало інтереси пересічних вболівальників, прийнявши рішення проводити матч на стадіоні з мінімальною кількістю глядацьких місць.

Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, у свою чергу, заявив, що в разі повторення подібних ексцесів, його клуб зніметься з розіграшу Прем'єр-ліги.

Гра "Олімпік" - "Динамо" завершилася з рахунком 0:0.