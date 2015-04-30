Президент донецького "Олімпіка" погрожує зняттям команди з чемпіонату

Як стверджує Гельзін, саме загрози ультрас «Динамо» змусили перенести матч півфіналу Кубка України на стадіон імені Лобановського, повідомляє Футбол 1.

"Не треба нас під тиском змушувати кудись переходити. Порушується спортивний принцип. Ми не можемо грати два матчі у «Динамо» в гостях. Це неправильно. Стадіон Баннікова сертифікований ФФУ, ми ніяких порушень не допускали. Ще раз буде така провокація – ми або знімемося з чемпіонату, або будемо грати там, де нам хочеться. Сьогодні ми йдемо назустріч в перший і останній раз неадекватним висловлювань цих уболівальників. Якби «Динамо» хотіло владнати це питання, воно б утрясло", - зазначив Гельзін.

Також, президент клубу підсумував: "Офіційно заявляю - ще одна така провокація з боку неадекватних фанатів, і ми можемо знятися з чемпіонату. Під тиском ми грати не будемо. Запропонував службі безпеки стадіону, щоб я особисто зустрівся з керівниками фан-руху «Динамо». Я б пояснив, чому ми вибрали стадіон Баннікова, але мені надійшла негативна відповідь. Не хочуть зустрічатися, – сказав Гельзін.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, в день матчу 1/2 фіналу Кубка України з футболу "Олімпік" - "Динамо" за три години до передбачуваного початку матчу гра була перенесена з НТК ім. Баннікова (вміщує близько 1,6 тис. місць) на стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського (вміщує близько 18 тис. місць). Початок матчу також було зміщено з 17.00 на 20.00 Перенесення було здійснено через погрози фанатів "Динамо" влаштувати безлади під час гри на стадіоні ім. Баннікова, так як, на їхню думку, керівництво "Олімпіка" проігнорувало інтереси пересічних вболівальників, прийнявши рішення проводити матч на стадіоні з мінімальною кількістю глядацьких місць.

Гра "Олімпік" - "Динамо" завершилася з рахунком 0:0.