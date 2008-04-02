Результати 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА

Гравець Фенербахче забив і в свої ворота, і в чужі

Закінчилися сьогоднішні два матчі однієї четвертої фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Арсенал - Ліверпуль 1:1 (Адебайор 22, Куйт 25) Фенербахче - Челсі 2:1 (Казім-Річардс 65, Дейвід 81 - Дейвід 13 автогол). Нагадаємо, що вчора зіграли Рома - Манчестер Юнайтед 0:2 і Шальке - Барселона 0:1. Матчі у відповідь пройдуть, відповідно, 9 і 8 квітня.

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