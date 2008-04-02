Результати 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА
23:35, 02 квітня 2008Спорт
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Гравець Фенербахче забив і в свої ворота, і в чужі
Закінчилися сьогоднішні два матчі однієї четвертої фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Арсенал - Ліверпуль 1:1 (Адебайор 22, Куйт 25)
Фенербахче - Челсі 2:1 (Казім-Річардс 65, Дейвід 81 - Дейвід 13 автогол).
Нагадаємо, що вчора зіграли Рома - Манчестер Юнайтед 0:2 і Шальке - Барселона 0:1.
Матчі у відповідь пройдуть, відповідно, 9 і 8 квітня.
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