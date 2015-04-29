"Динамо" зіграло внічию з "Олімпіком" в матчі Кубка України

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч півфіналу Кубка України з футболу, в якому донецький "Олімпік" зіграв з київським "Динамо" внічию - 0:0.

Це була перша гра півфінальної стадії змагань.

Матч проходив за переваги киян, але як і в попередніх іграх сезону, донеччани вміло нівелювали атаки суперника і зуміли на рівних протриматися весь матч. У підсумку гра завершилася з рахунком 0:0.

Доля путівки у фінал національного Кубка вирішиться в повторній грі, яка відбудеться в Києві 20 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький "Шахтар" обіграв у гостях дніпропетровський "Дніпро" з рахунком 1:0. Матч-відповідь у цій парі також відбудеться 20 травня.