"Донбас-Арена" увійшла до п'ятірки кращих занедбаних стадіонів світу

Донецька "Донбас-Арена" увійшла до п'ятірки найкращих занедбаних стадіонів світу згідно з рейтингом, складеним 7sur7.be.

В анотації йдеться: "Збудована в 2009-му році за $400 мільйонів, донецька «Донбас Арена» може вмістити майже 53 тисячі глядачів. Стадіон приймав матчі Євро-2012, але не використовується після початку збройного конфлікту в східній Україні".

Стадіон в Донецьку зайняв 4-е місце у списку.

Очолив рейтинг "Понтіак Сільвердоум" (Детройт, США), який відомий тим, що приймав матч відкриття ЧС-1994 по футболу, в якому зустрічалися збірні США і Швейцарії. Арена на 80 тисяч місць була відкрита в 1975-му році, її будівництво коштувало $75 мільйонів. У 2013-му році Детройт був визнаний банкрутом. Стадіон не використовується, а з-під газону на ньому вже проросли дерева.

Також до списку увійшли такі арени як «Леон-Болле» (Ле-Ман, Франція), «Луїс Сітьяр» (Мальорка, Іспанія) та «Саррія» (Барселона, Іспанія).